MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... RTÜK'ten Erol Mütercimler kararı
ABONE OL
16.09.2020 - 16:31 | | DHA

Son dakika... RTÜK'ten Erol Mütercimler kararı

Gelen son dakika haberine göre; Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Erol Mütercimler'in imam hatiplilerle ilgili ifadelerini yayımlayan Haber Global'in de aralarında bulunduğu bazı televizyon kanallarına program durdurma ve para cezası verdi.

Son dakika... RTÜK'ten Erol Mütercimler kararı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Erol Mütercimler’in imam hatip liseleri mezunları ile ilgili ifadelerini yayınlayan haber kanalına program durdurma ve idari para cezası yaptırımı uyguladı.

RTÜK, Erol Mütercimler’in söz konusu ifadelerinin yayınlandığı televizyon hakkında 8 Eylül tarihinde başlattığı incelemeyi tamamladı. Üst Kurul, Mütercimler'in İmam Hatip mezunlarına ilişkin ifadelerini 6112 sayılı Kanun'a aykırı bulurken, program sunucusunun da sarf edilen sözlere müdahale etmediğini belirledi. Söz konusu haber kanalına 'Yayın hizmetleri; ırk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz' hükmünü ihlalden 3 kez program durdurma ve üst sınırdan para cezası uygulanmasına karar verildi.

RTÜK, Mütercimler'in sunucusu farklı kanaldaki programında söylediği sözler nedeniyle de cezaya hükmetti. Söz konusu kanala 3 kez program durdurma ve ağır idari para cezası uygulandı.

İstanbul'da dehşet anları kamerada: 7. kattan düştüİstanbul Beyoğlu'nda 7 katlı bir binada tırmanarak yan pencereye geçmeye çalışan yabancı uyruklu bir kişi düşerek hayatını kaybetti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika! Satırla dehşet saçtı! Meyve kasasıyla kendini korudu

Son dakika! Satırla dehşet saçtı! Meyve kasasıyla kendini korudu

Milyonlarca kişiye devletten bedava elektrik

Milyonlarca kişiye devletten bedava elektrik

Halil Sezai ile mahalleli arasında kavga çıktı!

Halil Sezai ile mahalleli arasında kavga çıktı!

Görkem'in ölümüne sebep olmuştu! Faciayı yaratan o paneller

Görkem'in ölümüne sebep olmuştu! Faciayı yaratan o paneller

Sıradaki Haber