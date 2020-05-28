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28.05.2020 - 14:00 |

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dünyaya ilan etti! 'Ankara'nın başarısını ortaya koyuyor'

Gelen son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ölüm oranları da Ankara'nın başarısını ortaya koyuyor. Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre 26 Mayıs itibarıyla Türkiye'de ölüm oranı yüzde 2,8. Bu oran İngiltere'de 14,1. İtalya'da 14,3. Fransa'da 15,5. ABD'de ise 5,9" diye konuştu.

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dünyaya ilan etti! 'Ankara'nın başarısını ortaya koyuyor'

Gelen son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Ölüm oranları da Ankara'nın başarısını ortaya koyuyor. Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre 26 Mayıs itibarıyla Türkiye'de ölüm oranı yüzde 2,8. Bu oran İngiltere'de 14,1. İtalya'da 14,3. Fransa'da 15,5. ABD'de ise 5,9. ABD DIŞİŞLERİ ESKİ BAKAN YARDIMCISI MATTHEW BRYZA" ifadelerini kullandı.

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dünyaya ilan etti Ankaranın başarısını ortaya koyuyor

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ABD'nin eski Avrupa-Avrasya ilişkilerinden sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Matthew Bryza, Atlantic Council için kaleme aldığı yazıda Türkiye'nin corona virüs ile olan mücadelesini şu cümlelerle övmüştü:

"Mart ayının başında, Türkiye'de tam bir sağlık felaketi yaşanmasını bekliyordum. Kimse COVID-19'u ciddiye almıyor gibiydi. İşimdeki ve sosyal çevrelerimdeki neredeyse hiç kimse, yeni tip corona virüsün komşu İran'a, İtalya ve İspanya'ya yayılan yıkıcı etkisiyle ilgilenmiyordu."

"İlk önce Türkiye'de corona virüs vakaları artmaya başladı. Sosyal medyada hastalara yetecek kadar yatak olmadığını dair dedikodular yayılıyordu.

"Ancak belki de şaşırtıcı bir şekilde, Nisan 2019'da Türk Hükümeti, ilk corona virüs enfeksiyonunu resmen bildirilmeden 11 ay önce, pandemi ile savaşmak için 229 sayfalık bir plan yayınlamıştı.

"COVID-19 Türkiye'yi vurduğunda Ankara bu plana göre hareket etti.

"13 Mart'ta, bildirilen ilk corona virüs enfeksiyonundan iki gün ve ilk ölümden iki gün önce, Türk Hükümeti ülkede tüm okulları kapattı. Dört gün sonra tüm restoranlar, barlar, kafeler ve spor salonları kapatıldı.

"Daha sonra, corona virüse karşı en savunmasız olanların - 65 yaş üzerindekiler - sokağa çıkması kısıtlandırıldı. Daha sonra, virüsün en tehlikeli yayıcıları için - 21 yaşından gençler - saat sokağa çıkma yasağı getirildi.

"Şimdiye kadar, Türkiye'nin bu stratejisi işe yarıyor gibi görünüyor. Madrid, Lombardia veya New York'tan farklı olarak, Türkiye'nin sağlık sistemi COVID-19 nedeniyle asla çökme noktasına gelmedi. Üstelik, Türkiye ekonomisi ABD ve Avrupa'nın çoğunda görülen yıkıcı etkilerden korundu."

Kullandığınız kolonyadaki alkol oranına dikkat!Corona virüs sürecinde en çok kullanılan ürünlerden bir tanesi de geleneksel kolonya oldu. Virüsü öldürmesi nedeniyle kolonya satışları patlarken Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ayşe Wilke Topçu kolonyada kullanılan yüzde 60-70 oranlarındaki alkolün etkili olduğunu ancak daha yüksek oranlardaki alkolün virüsün yapışmasına neden olduğunu söyledi.
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