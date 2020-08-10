10.08.2020 - 11:22 | | AA
Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan korkutan uyarı: O kadar kötü ki, ölüm korkusu başlıyor!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan bir hekimin mesajını paylaştı.
Bakan Koca, Twitter hesabından, "Yaşayandan Uyarılar" başlığıyla, Operatör Doktor Bülent Çetin'in koronavirüsle mücadelesi sırasında yaşadıklarını anlattığı mesajı paylaştı.
Koca'nın paylaşımında yer alan, koronavirüsle mücadele eden doktorun mesajı şöyle:
"Akciğer tomografisinde Kovid-19 olduğum belirlendi. İlk 3-4 gün servisteydim. İlerleyen günlerde solunum sıkıntısı gelişmeye başladı. Yoğun bakımda biraz daha ağırlaştım. Solunum sıkıntısı o kadar kötü bir şey ki bir seviyeden sonra ölüm korkusu başlıyor. Oksijen verildiği halde kendinizi oksijensiz hissediyorsunuz. Kurallara dikkat edilmeli. Yoksa canınızı virüse emanet etmiş oluyorsunuz. Op. Dr. Bülent Çetin."
İşte o paylaşım:
Karantinadaki babaannesiyle cam arkasından görüşüyorORDU'nun Akkuş ilçesine Ankara'dan anne ve babasıyla tatil için gelen Ali Asaf Kaymak (2), koronavirüs testi pozitif çıkan babaannesi Nuray Kaymak (47) ile görüşemedi. Minik Ali Asaf, evdeki bir odada izole olan babaannesinin penceresinin önüne geçerek, onunla oyunlar oynamaya çalışıyor.