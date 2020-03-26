26.03.2020 - 22:38 | | AA
Son dakika | Sağlık Bakanı Koca: Can kaybı 75 oldu, toplam vaka sayısı da 3.629'a yükseldi
Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip corona virüs (Kovid-19) nedeniyle 16 kişinin daha hayatını kaybettiğini, bugüne kadar vefat eden hasta sayısının 75 olduğunu bildirdi.
Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Test sayımız dün 5 bin 35'ti. Bugün 7 bin 286 olarak gerçekleşti. 1196 yeni tanı kondu. Hastalar ve temas çevreleri izole edildi. 16 hastamızı kaybettik. Bu sonuçlarla can kaybımız 75'e, hasta sayımız 3 bin 629'a ulaştı. Sizi ısrarla tedbirleri uygulamaya davet ediyorum." ifadesini kullandı.
Sağlık Bakanı Koca: Can kaybı 75 oldu, toplam vaka sayısı da 3.629'a yükseldiFahrettin Koca son durumu açıkladı. Bakan Koca, "Test sayımız dün 5.035’ti. BUGÜN 7.286 olarak gerçekleşti. 1.196 yeni tanı kondu. Hastalar ve temas çevreleri izole edildi. 16 hastamızı kaybettik. Bu sonuçlarla can kaybımız 75’e, hasta sayımız 3.629’a ulaştı. Sizi ısrarla tedbirleri uygulamaya davet ediyorum." dedi.