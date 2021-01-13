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13.01.2021 - 19:10 |

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca canlı yayında koronavirüs aşısı oldu

Gelen son dakika haberine göre; aşı gündemiyle toplanan Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca açıklama yaptı. Acil Kullanım Onayı verilmesinin ardından ilk CoronaVac aşısı, Ankara Şehir Hastanesi'nde Sağlık Bakanı Koca'ya yapıldı. Bakan Koca, "Herkesin mutlaka aşı olması gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Eski hayatımıza dönmek için aşıyı mutlaka yaptırmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca. Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Açıklamanın ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Ankara Şehir Hastanesinde ilk doz COVID-19 aşısını oldu.

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca canlı yayında koronavirüs aşısı oldu


 

Bakan Koca aşı yapılmasının ardından 'Herkesin mutlaka aşı olması gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Eski hayatımıza dönmek için aşıyı mutlaka yaptırmamız gerekiyor. Önümüzdeki günlerin aydınlık olacağına inanıyorum, hayırlı olmasını diliyorum. Daha önce tünelin ucunda ışık göründü demiştim. Bugün öyle bir gün. Önümüzdeki günlerin aydınlık olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı. Bakan Koca'nın ardından Bilim Kurulu üyelerine aşı yapıldı.

Bakan Koca'nın Bilim Kurulu Toplantısı sonrası yaptığı açıklamalar şöyle:

Güvenlik testleri tamamlandı, aşı güvenli. Devlet büyüklerimiz aşılanması örnek teşkil edecek. Aşılama programının son derece şeffaf yürütülmesi en büyük önceliğimizdir. Vatandaşlarımız aşılama programının seyrini web sayfası üzerinden canlı olarak takip edebileceklerdir. Birazdan huzurlarınızda Bilim Kurulu üyelerimizden hastalığı geçirmemiş ya da gönüllü olarak aşılanmamış olanlarla ilk aşıyı olacağız. Aşıların üzerinde bulunan karekod sebebiyle ismine tahsis edilen kişi dışında aşının kullanılması mümkün değildir. Yarından itibaren sağlık çalışanları aşılanacak. Salgını durdurana kadar aşıyı uygulamakta, tedbir ve kısıtlamalara uymakta kararlıyız.



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CoronaVac aşısı, Ankara Şehir Hastanesi'nde Sağlık Bakanı Koca'ya yapıldıAcil Kullanım Onayı verilmesinin ardından ilk CoronaVac aşısı, Ankara Şehir Hastanesi'nde Sağlık Bakanı Koca'ya yapıldı. Bakan Koca, "Herkesin mutlaka aşı olması gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Eski hayatımıza dönmek için aşıyı mutlaka yaptırmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.
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