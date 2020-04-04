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04.04.2020 - 22:28 | | AA

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca duyurdu! 'Bugün 3 bin 13 kişiye tanı konuldu, 76 kişi hayatını kaybetti'

Son dakika haberine göre Türkiye'de corona virüste son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 3 bin 13 kişiye corona virüs tanısı konulduğu, 76 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vakanın 23 bin 934'e, can kaybının 501'e, taburcu edilen hasta sayısının ise 786'ya ulaştığı bildirildi.

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca duyurdu! 'Bugün 3 bin 13 kişiye tanı konuldu, 76 kişi hayatını kaybetti'

Sağlık Bakanlığın internet sitesinde yer alan "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 19 bin 664 test yapıldı. Bu kapsamda 3 bin 13 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 76 hasta vefat etti, 302 hasta ise iyileşerek taburcu edildi.

Toplam test sayısı 161 bin 380, toplam vaka sayısı 23 bin 934, toplam vefat sayısı 501, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1311, toplam entübe hasta sayısı 909, toplam iyileşen hasta sayısı 786 oldu.?

İyileşen sayısında önemli artış

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerini, Twitter hesabından paylaştı.

Koca, paylaşımında, bugüne kadar yapılan 161 bin 380 testin yüzde 12,18'inin son 24 saat içinde gerçekleştiğini vurguladı.

Taburcu edilen hasta sayısına da dikkati çeken Koca, "İyileşen hasta sayımızda önemli artış oldu. Dün toplam 484 olan iyileşen hasta sayımız bugün 786'ya ulaştı. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca duyurdu Bugün 3 bin 13 kişiye tanı konuldu, 76 kişi hayatını kaybetti

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca duyurdu Bugün 3 bin 13 kişiye tanı konuldu, 76 kişi hayatını kaybetti

Polis havadan helikopterle uyardı: Evde kal AdanaAdana'da polis, corona virüs salgını için alınan önlemler kapsamında, helikopterlerle vatandaşlara anons yaparak, "Kendi sağlığınız ve çevrenizdekilerin sağlığı için evinizde kalın. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkması yasaklanmıştır" uyarısında bulundu.
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