11.04.2020 - 18:44 |
Son dakika haberler | Sağlık Bakanı Koca: Mücadeleden ödün vermemekte kararlıyız
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, korana virüs tedbirlerinin her koşulda geçerli olduğunu belirterek "Süreci birlikte, sağduyu içinde, başarıyla tamamlayacağız." dedi.
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda korona virüsle mücadelede ödün vermemekte kararlı oldukları vurgusu yaparak vatandaşlara uyarıların istisnasız her koşulda geçerli olduğunu hatırlattı.
Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı: “31 Aralık’tan bu yana sürdürdüğümüz mücadeleden ödün vermemekte kararlıyız. Uyarılarımızın istisnasız her koşulda geçerli olduğunu unutmayın. Süreci birlikte, sağduyu içinde, başarıyla tamamlayacağız. Bu inançtan taviz vermeyelim. Mücadelemizin sonucuna odaklanalım.”
Emniyet müdürünü isyan ettiren cevap! 'Zamanı mı şimdi...'Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, corona virüs salgını tedbirleri kapsamında girişine kısıtlama getirilen cadde üzerinde denetleme yaparken gördüğü iki kadına, "Siz nereye gidiyorsunuz?" diye sorunca, "Terlik bakacağız. Terlik kalmadı ayağımızda" karşılığını alınca sinirlenip, "Terlik almanın zamanı mı şimdi. Dünya corona olmuş, evden dışarı çıkmıyor, siz terlik derdine mi düştünüz?" diye tepki gösterdi.