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27.03.2020 - 18:08 | | AA

Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Koca saat 19.15’te açıklama yapacak!

Gelen bir son dakika haberine göre; Corona virüs Bilim Kurulu saat 17.30'da toplandı. Toplantı sonrası saat 19.15’te Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.

Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Koca saat 19.15’te açıklama yapacak!

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Koca bugün saat 19:15'te açıklama yapacak. Corona virüs Bilim Kurulu toplantısı 17:30'da başladı. Toplantının sona ermesinin ardından kameralar karşısına geçecek olan Sağlık Bakanı son gelişmeleri aktaracak. 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Corona virüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenleyecek.

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanlığının Bilkent Yerleşkesi'nde saat 17.30'da toplandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın toplantının ardından saat 19.15'te basın açıklaması yapması bekleniyor.

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