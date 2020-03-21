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21.03.2020 - 18:44 |

Son dakika... Sağlık Bakanı Koca: Vatandaşlarımızın evlerinde kalmasını rica ediyorum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Siyami Ersek Hastanesi’nde Koordinasyon Toplantımızı gerçekleştirdik. Bizler sahada ülkemiz için önlemler alırken, vatandaşlarımızın da aynı hassasiyetle evlerinde kalarak önlemlerini almalarını önemle rica ediyorum."

Son dakika... Sağlık Bakanı Koca: Vatandaşlarımızın evlerinde kalmasını rica ediyorum

Ayrıntılar geliyor...


Son dakika... Sağlık Bakanı Koca: Vatandaşlarımızın evlerinde kalmasını rica ediyorum


Bank bulamayınca bu kez oraya oturdular!Tekirdağ’ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa’da corona virüsüne önlem amaçlı kent merkezindeki banklar kaldırılınca vatandaşlar sahile akın edip sahile sıfır duvara oturdu. Duvarda oturanları kameraya almaya çalışan gazetecileri fark eden bir grup yaşlı vatandaş ise hemen toparlanıp uzaklaşmaya çalıştı.
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