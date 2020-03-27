Son dakika | Sağlık Bakanı Koca'dan corona virüs açıklaması: Can kaybı 92 oldu, toplam vaka sayısı da 5698'e yükseldi

Bakan Koca'nın açıklamalarının satır başları:

Önce birkaç şeyi söylememe izin verin. Yaşadığımız günler örneğini bildiğimiz günler değil.

10 Mart'tan bu yana Türkiye'de hayat değişti.

Türkiye insanını korumak için elinden gelen her şeyi yaptı.

Dünya virüsün ortaya çıkmadığı güne dönemez.

Önümüzdeki günler istesek de istemesek de farklı olacak.

Bu tehlikeden uzak durmanın bir yolu yok mu? Elbette var. Hayat tarzımızda geçici değişikliğe gitmek. En çok sosyal ortamda bulaşıyor. Temas kesildiğinde virüsün önü kesiliyor.

Bugün Bilim Kurulumuz ile belki de en önemli toplantımızı yaptık. Hastalığın yayılmasına karşı daha ileri tedbirlere ihtiyacımız var.

En önemli tedbir olan izolasyonu hastalığın yayılmasına karşı prensip haline getirin. Sosyal hareketlilik en alt düzeye inmelidir. Sosyal hayat buna göre düzenlenmelidir. İnsanlar birbirleriyle mümkün olduğu kadar az karşılaşmalıdır.

En önemli konu sokakta geçirilecek zaman kısıtlanma.

Kısıtlama önerisini Cumhurbaşkanı değerlendirecek.

Bizim teması en aza indirecek bir hayata ihtiyacımız var. Hareketliliği olabildiğince azaltmak gerekiyor. Virüsün şehirden şehre taşınmasına set çekmek.

Bilim Kurulu'nun 83 milyon için önerdiği tedbir geçici bir hayat tarzıdır.

Artık yeni bir mücadele yöntemi hayata geçiyor.

Hastalığın önünü keseceğimize inanıyorum.

Bugün Bilim Kurulumuzun aldığı kararları Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettim.

Hastalığa dair verileri her gün yayınlayacağımızı açıklamıştık. Bugün itibariyle güncellenerek her akşam açıklanmış olacak.

Son 24 saatte 2 bin 69 pozitif vaka tespit ettik. Toplam vaka sayımız 5 bin 698. Bugün kaybettiğimiz 17 kişiyle can kaybımız 92'yi buldu. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 344, taburcu olan ise 42 kişi.

SORU CEVAP

Bütün illerde ne kadar vaka olduğunu biliyoruz, bazı illerde vaka saylarının fazla olduğunu biliyoruz. Bu çerçevede Bilim Kurulu'nun önerileri oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız değerlendirme sonrası açıklama yapar.

Geçen toplantıda da bahsetmiştim biz testlerle ilgili özellikle hiçbir vatandaşımızın ücret vererek yaptırmaması gerektiğini, iznini de bakanlık olarak veriyoruz. Eğer pozitif vaka tespit edilirse, hastanın temas ettiği kişilere bir an önce ulaşmamız gerekiyor. O nedenle biz şu dönemde sadece kamu değil üniversite hastanelerine izin vererek bu dönemde ihtiyacı gidermek üzere bir gayret içinde olduk.

Şahısların veya özel bir kuruluşun kendi başına kit alarak, numuneleri test ediyor olması asla kabul ettiğimiz bir durum değil.

Testlerle ilgili her geçen gün talebin arttığını biliyoruz.

Sağlık personelimizin özellikle çok riskli olan hekimlerimizin bu dönemde covid 19 tanısı aldığı oldu. Sayılarının da şu an söylememin doğru olmadığını, özellikle her türlü tedbiri alma konusunda bir gayret içinde olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Sadece 2 gün önce N95 dediğimiz maskeleri 3 milyon 615 bin tane bütün kurumlarımıza dağıtıldı. Bu oranın ne kadar büyük bir oran olduğunu dikkatlerinize sunuyorum.

Yoğun bakım ünitelerinde yüzde 62-63 oranında bir doluluk var

Sağlık çalışanlarımızın ihtiyaç noktasında hiçbir şeyden tavsiye vermeyeceğiz.

Biz Çin'den getirilen ilk örnek KİT'iydi. Deneme amaçlı getirilen KİT'lerdi. Bilim Kurulu antikorun daha önemli olduğunu ifade ettiler. Bizim şu an 350 bin olarak getirdiğimiz ve kullandığımız hızlı antikor KİT'i.

Özel sektörle ilgili de kamuda olduğu gibi eğer bu anlamda vardiya usulüyle bir yaklaşım tarzı olursa bunun da uygun olabileceğini düşünüyoruz.

Çinli heyet ile görüşüldü. Bilim Kurulu'ndan arkadaşlarımız ile görüştüler. Tedavi ile ilgili yaklaşımlar paylaşıldı. Bu paylaşım önümüzdeki günlerde de devam ediyor olacak.