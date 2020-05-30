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30.05.2020 - 14:18 |

Son dakika! Sağlık Bakanı Koca'dan flaş açıklama: Yarın büyük gün!

Gelen bir son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Son dakika! Sağlık Bakanı Koca'dan flaş açıklama: Yarın büyük gün!

Sağlık Bakanı Koca, "65 yaş üstü büyüklerimiz için yarın büyük gün. 14.00-20.00 arası dışarıdalar. Evde kalmak, riskten korunmak için ne kadar önemliyse, dışarıda MASKE KULLANMAK VE SOSYAL MESAFEYİ KORUMAK da o kadar önemli. Kırk yıllık dostlar arasında bile! Biraz daha sabredelim. Geçecek bugünler." paylaşımında bulundu.

Son dakika Sağlık Bakanı Kocadan flaş açıklama: Yarın büyük gün

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