30.05.2020 - 14:18 |
Son dakika! Sağlık Bakanı Koca'dan flaş açıklama: Yarın büyük gün!
Gelen bir son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
Sağlık Bakanı Koca, "65 yaş üstü büyüklerimiz için yarın büyük gün. 14.00-20.00 arası dışarıdalar. Evde kalmak, riskten korunmak için ne kadar önemliyse, dışarıda MASKE KULLANMAK VE SOSYAL MESAFEYİ KORUMAK da o kadar önemli. Kırk yıllık dostlar arasında bile! Biraz daha sabredelim. Geçecek bugünler." paylaşımında bulundu.