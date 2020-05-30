Son dakika! Sağlık Bakanı Koca'dan flaş açıklama: Yarın büyük gün!

Sağlık Bakanı Koca, "65 yaş üstü büyüklerimiz için yarın büyük gün. 14.00-20.00 arası dışarıdalar. Evde kalmak, riskten korunmak için ne kadar önemliyse, dışarıda MASKE KULLANMAK VE SOSYAL MESAFEYİ KORUMAK da o kadar önemli. Kırk yıllık dostlar arasında bile! Biraz daha sabredelim. Geçecek bugünler." paylaşımında bulundu.