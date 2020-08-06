06.08.2020 - 18:37 | | AA
Son dakika... Sağlık Bakanı Koca'dan uyarı üstüne uyarı: Mesafeyi ayarlayın
Gelen son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya üzerinden vatandaşları corona virüse karşı uyarmaya devam ediyor.
Bakan Koca Twitter'dan yaptığı son paylaşımda, "Aramızda dağlar yok. Mesafeyi ayarlayın. Hastalık, sadece kurallara uyanı uymayandan ayırıyor." ifadelerini kullandı.
Aramızda dağlar yok. Mesafeyi ayarlayın. Hastalık, sadece kurallara uyanı uymayandan ayırıyor.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 6, 2020