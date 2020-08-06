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06.08.2020 - 18:37 | | AA

Son dakika... Sağlık Bakanı Koca'dan uyarı üstüne uyarı: Mesafeyi ayarlayın

Gelen son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya üzerinden vatandaşları corona virüse karşı uyarmaya devam ediyor.

Son dakika... Sağlık Bakanı Koca'dan uyarı üstüne uyarı: Mesafeyi ayarlayın

Bakan Koca Twitter'dan yaptığı son paylaşımda, "Aramızda dağlar yok. Mesafeyi ayarlayın. Hastalık, sadece kurallara uyanı uymayandan ayırıyor." ifadelerini kullandı.

Şırnak'ta tarla kül olduŞırnak’ın Cizre ilçesinde iddialara göre yoldan geçen araçtan atılan izmaritin neden olduğu yangında, tarla küle döndü. Alevler, park halindeki TIR dorselerine ulaşmadan vatandaşlar tarafından söndürüldü.
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