Son dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasında şiddetli patlama! Validen ilk açıklama...

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Hendek Yukarıçalıca mevkisindeki bir havai fişek fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

Patlama sesi yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki kentin birçok noktasından duyuldu. Patlamanın ardından birçok kişi sokağa çıktı.

Bölgeye, çok sayıda sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

AK PARTİLİ YAVUZ: İNSAN SAĞLIĞINI ETKİLEYEBİLECEĞİ ÜZERİNDE DURULUYOR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, 'Görevli dışında bölgeye kimseyi almıyoruz. İnsan sağlığını son derece etkileyebileceği üzerinde duruyorlar. Burası bir havai fişek fabrikası. İçeride 150-200 insanın olduğu düşünülüyor. İnşallah ölü olmaz. Oradaki insanların bir kısmı kurtarılmayı bekliyor. Temenni edelim ki olmasın. Gereken yapıldı ve yapılmaya devam edilecek.' dedi.

KIZILAY BAŞKANI KINIK'TAN BÖLGEDEKİ VATANDAŞLARA UYARI

Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık açıklamasında, 'Sakarya Hendek patlamanın yaşandığı bölgeye yakın yerleşim yerlerindeki insanların evlerine girip kapı ve pencerelerini kapatarak dumanı solumaması gerekiyor. Yoğun duman varsa kapı eşiklerine ıslak havlu koyulabilir. Kimyasal olarak sağlığı olumsuz etkileyebilecek bir gaz' ifadelerine yer verdi.

AK PARTİ SAKARYA MİLLETVEKİLİNDEN AÇIKLAMA

AK Parti Sakarya Milletvekili yaptığı açıklamada, "150'ye yakın içeride çalışanımız olduğu bilgisini aldık. Çok kısa sürede kurtarma çalışmalarını sonlandırmak istiyoruz. Ben Sakarya'ya doğru hareket ettim. Bakanlarımız da yolda. Bölgede bir endişeli bekleyiş ve çalışmalar devam ediyor. Olay çok sıcak olduğu için patlamanın neden gerçekleştiğini henüz bilmiyoruz. Odaklandığımız tek şey içerideki işçilerimizi bir an önce sağlık kuruluşlarına intikal ettirmek." dedi.

SAKARYA BELEDİYE BAŞKANI: PATLAMALAR DEVAM EDİYOR

Sakarya Belediye Başkanı Ekrem Yüce, '11.15'te patlama oldu. Bütün ekiplerimizle beraber olay yerine geldik. Çevre illerimizden yardım istedik. Patlamalar devam ediyor. Bilgi vermemiz çok zor şuanda. Ama yaralılarımız var' dedi.

SAKARYA BELEDİYE BAŞKANI: YARALILARIMIZ VAR

Sakarya Belediye Başkanı Ekrem Yüce, '11.15'te patlama oldu. Bütün ekiplerimizle beraber olay yerine geldik. Çevre illerimizden yardım istedik. Patlamalar devam ediyor. Bilgi vermemiz çok zor şuanda. Ama yaralılarımız var' dedi.

AK PARTİLİ ÇELİK'TEN PATLAMA AÇIKLAMASI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Sakarya'nın Hendek ilçesinde meydana gelen patlamaya ilişkin son dakika açıklaması yaptı. Çelik açıklamasında, 'Dualarımız canlarımızla... Sakarya Hendek’te patlama olan Havai Fişek Fabrikası’nda canlarımız var. Allah hepsini korusun.Tüm dualar ve gayretler onlar için...' dedi.

VALİ'DEN AÇIKLAMA

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin, "Fabrika sahibinden aldığımız bilgiye göre içeride yaklaşık 150-200 arası insan var ama patlamalar devam ettiği için müdahale edilemiyor." dedi.

Vali Kaldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hendek'te bir havai fişek fabrikasında patlama meydana geldiğini belirtti.

"Bütün ekiplerimiz orada. AFAD, sağlık, itfaiye UMKE, jandarma, emniyet tüm birimlerimiz orada." diyen Kaldırım, "Fabrika etrafında tüm güvenlik tedbirleri alındı. Havai fişek fabrikası olduğu için, patlamalar devam ettiği için şu anda olaya müdahale edemiyoruz. Ben de olay yerine varmak üzereyim." ifadesini kullandı.

Vali Kaldırım, "Fabrika sahibinden aldığımız bilgiye göre içeride yaklaşık 150-200 arası insan var ama patlamalar devam ettiği için müdahale edilemiyor. Olayı yakından takip ediyoruz. Bütün çevre güvenliğini aldık, vatandaşların yaklaşmasına müsaade etmiyoruz. Gelişmeler hakkında kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD'dan yapılan açıklamada, 'Sakarya’nın Hendek ilçesinde bulunan bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama sonrası AFAD, 112, İtfaiye ve Jandarma ekipleri bölgeye ivedilikle sevk edilmiş olup, yangına müdahale çalışmaları devam etmektedir' denildi.

HENDEK BELEDİYE BAŞKANI'NDAN İLK AÇIKLAMA

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, "150-200 civarında çalışanı olduğu söyleniyor. Ambulans ve itfaiye dışında kimseyi almıyorlar. Net bir bilgim yok. 3-4 yıl önce de patlama yaşandı. Aynı fabrikada oldu. Ölen olmamıştı. Patlamalar hala sürüyor. Olay yerine 300 metre mesafedeyim. İlk baştaki kadar güçlü olmasa da patlamalar sürüyor. Tüm ekipler şu an burada. Hendek ilçesine 16 kilometre mesafede bir tesis" dedi.

"BOMBA DÜŞMÜŞ SANDIK"

Babaoğlu, "Çok güçlü bir patlamaydı. Telefonlarımız susmuyor. Tüm kentte duyuldu. Çevre illerde de duyuldu. Bomba düşmüş sandık. Şu an güvenlik tedbirleri alındı. Güvenlik çemberi kuruldu." diye konuştu.

"SARSINTILAR OLDU"

CNN TÜRK canlı yayınına bağlanan AA muhabiri Uğur Subaşı yaptığı açıklamada, 'Sakarya'nın Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasında patlama oldu. Çevre illerden ses duyuldu. Vatandaşlar tedirgin oldu, anlaşılamadı ilk anda. Çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi. Evlerde, iş yerlerinde sarsıntılar oldu. Vatandaşların bazıları sokağa çıktı' dedi.

'DEPREM OLUYOR ZANNETTİ İNSANLAR'

CNN Türk'te açıklama yapan görgü tanığı Adalet Altunsoy, İlk başta ne olduğunu biz de anlamadık. Evimizin camları kırıldı. 200-300 metre civarında yakın fabrikaya. Yerleşim birimlerinin olduğu bir yer. Deprem oluyor zannetti insanlar, yakınlarımızı aradık. Alev görmüyorum, duman görüyorum sadece. Orta ölçekli bir fabrika diyebiliriz. Deponun patladığı yönünde bir bilgi var' dedi.