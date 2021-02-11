Son dakika! Sakarya'da korkutan deprem

Kandilli Rasathanesi'nin geçtiği son dakika verilerine göre; Sakarya'da saat 10.36'da merkez üssü Akyazı olan bir deprem meydana geldi. 3.5 büyüklüğündeki depremin derinliği 7.5 kilometre olarak kaydedildi.

AFAD'ın geçtiği verilere göre ise depremin büyüklüğü 3.7 olarak açıklandı.