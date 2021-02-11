11.02.2021 - 10:47 | | DHA
Son dakika! Sakarya'da korkutan deprem
Gelen bir son dakika haberine göre; Sakarya'da 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
Kandilli Rasathanesi'nin geçtiği son dakika verilerine göre; Sakarya'da saat 10.36'da merkez üssü Akyazı olan bir deprem meydana geldi. 3.5 büyüklüğündeki depremin derinliği 7.5 kilometre olarak kaydedildi.
AFAD'ın geçtiği verilere göre ise depremin büyüklüğü 3.7 olarak açıklandı.
Yer: Esenyurt! 2 yılda çuval çuval para bastılarEsenyurt’ta geri dönüşüm merkezine düzenlenen operasyonda 600 adet basımı tamamlanmış, 22 bin adet ise basıma hazır hale getirilmiş sahte '2 Euro' ele geçirildi. Gerçeğine çok yakın gramajda olan madeni paraları basan şebekenin 2 yıldır aynı adreste para bastığını ve basılan paraları kumar makinelerinde kullanılmak üzere Almanya'ya gönderdiğini tespit edildi.