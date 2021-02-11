MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika! Sakarya'da korkutan deprem
ABONE OL
11.02.2021 - 10:47 | | DHA

Son dakika! Sakarya'da korkutan deprem

Gelen bir son dakika haberine göre; Sakarya'da 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

Son dakika! Sakarya'da korkutan deprem

Kandilli Rasathanesi'nin geçtiği son dakika verilerine göre; Sakarya'da saat 10.36'da merkez üssü Akyazı olan bir deprem meydana geldi. 3.5 büyüklüğündeki depremin derinliği 7.5 kilometre olarak kaydedildi.

AFAD'ın geçtiği verilere göre ise depremin büyüklüğü 3.7 olarak açıklandı. 

Son dakika Sakaryada korkutan deprem

Yer: Esenyurt! 2 yılda çuval çuval para bastılarEsenyurt’ta geri dönüşüm merkezine düzenlenen operasyonda 600 adet basımı tamamlanmış, 22 bin adet ise basıma hazır hale getirilmiş sahte '2 Euro' ele geçirildi. Gerçeğine çok yakın gramajda olan madeni paraları basan şebekenin 2 yıldır aynı adreste para bastığını ve basılan paraları kumar makinelerinde kullanılmak üzere Almanya'ya gönderdiğini tespit edildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Piyasa değeri 1 milyon lira! Lüks otomobil parçaları ele geçirildi

Piyasa değeri 1 milyon lira! Lüks otomobil parçaları ele geçirildi

Araba alacak herkesi ilgilendiriyor! Sıfır faizli kredi ve...

Araba alacak herkesi ilgilendiriyor! Sıfır faizli kredi ve...

Uzaya giden Türk’e ne denilecek? Vatandaştan öneriler

Uzaya giden Türk’e ne denilecek? Vatandaştan öneriler

Enis Berberoğlu hakkındaki fezlekeye itiraz etti

Enis Berberoğlu hakkındaki fezlekeye itiraz etti

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet