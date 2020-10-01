01.10.2020 - 14:49 |
Son dakika! Samsun'da korkutan deprem!
Gelen bir son dakika haberine göre; Samsun'da merkez üssü Vezirköprü olan bir deprem meydana geldi.
AFAD'ın geçtiği son dakika verilerine göre; Samsun Vezirköprü'de saat 14.27'de 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
MSB PKK'ya ait imha edilen mağaranın görüntülerini paylaştıMilli Savunma Bakanlığı'ndan sosyal medya hesabından son dakika açıklaması yapıldı. Açıklamada teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam edildiği belirtilirken, Avaşin'de terör örgütü PKK'ya ait 2 koridorlu bir mağaranın tespit edildiği ve komandolar tarafından imha edildiği bildirild.