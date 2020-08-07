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07.08.2020 - 08:25 | | AA

Son dakika... Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu bir kişi öldü, 25 kişi yaralandı.

Son dakika... Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi

Ramazan T'nin (19) kullandığı 44 AAV 185 plakalı minibüs, Siverek - Hasırlı kara yolunun 20'nci kilometresinde şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Kazada araçta bulunan 26 işçi yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan İbrahim Küçük (15) müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Küçük'ün cenazesi otopsi için morga konuldu, kazayı haber alan işçilerin yakınları hastaneye akın etti.

Gözaltına alınan sürücünün ehliyetinin bulunmadığı öne sürüldü.

Vicdansız sürücü köpeği ezdi ve kaçtıSon dakika haberine göre Beşiktaş'ta bir köpek otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Otomobilin köpeğe çarpma anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
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