13.01.2021 - 13:46 | | AA
Son dakika... Selçuk Bayraktar Telegram hesabından paylaştı! Başarılı...
Gelen son dakika haberine göre Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, AKINCI PT-3'ün başarıyla tamamlanan test görüntülerini paylaştı.
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, AKINCI PT-3'ün başarıyla tamamlanan test görüntülerine yer verdi. Görüntülerde yer testleri yapılan AKINCI PT-3'ün herhangi bir sorunla karşılaşmadan testi tamamladığı görülüyor.
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