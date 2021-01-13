Son dakika... Selçuk Bayraktar Telegram hesabından paylaştı! Başarılı...

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, AKINCI PT-3'ün başarıyla tamamlanan test görüntülerine yer verdi. Görüntülerde yer testleri yapılan AKINCI PT-3'ün herhangi bir sorunla karşılaşmadan testi tamamladığı görülüyor.