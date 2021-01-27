27.01.2021 - 17:56 | | milliyet.com.tr
Son dakika... Selçuk Özdağ'a saldırıda 4 kişiye daha gözaltı
Gelen son dakika haberine göre; Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a saldırıda son dakika gelişmesi yaşandı. Özdağ'a saldırıyla ilgili 4 kişinin daha gözaltına alındığı bildirildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 'Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'ın 15.01.2021 günü uğradığı fiziki saldırıyla ilgili olarak 27.01.2021 günü 4 şüpheli daha yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüpheliler, Müdürlüğümüzdeki işlemlerinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilecektir' denildi.
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