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11.02.2021 - 14:35 | | AA

Son dakika... Selçuk Özdağ'a saldırıyla ilgili flaş gelişme

Ankara 17. Asliye Ceza Mahkemesi, görevsizlik kararı vererek, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a yönelik saldırıyla ilgili dava dosyasının Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine hükmetti.

Son dakika... Selçuk Özdağ'a saldırıyla ilgili flaş gelişme

Mahkeme, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Özdağ'a yönelik saldırıya ilişkin 5 şüpheli hakkında 11 yıl 9'ar aya kadar hapis istemiyle düzenlediği iddianame üzerindeki incelemesini tamamladı.

İddianameyi kabul eden mahkeme, saldırıyı "Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit" suçu kapsamında değerlendirerek, görevsizlik kararıyla, dosyanın Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine hükmetti.

Mahkeme kararında, "sanıkların eyleme devam edecekken çevrede bulunanların engellemesiyle olay yerinden gittikleri, mağdurun yaralarıyla ilgili sonuçları engellemede bir katkılarının olmadığı" dile getirildi.

Sanıkların, ellerindeki sopa veya demir çubukla mağdurun kafasına hedef gözeterek vurmuş olabilecekleri belirtilen kararda, olayın ardından Özdağ'ın çok kan kaybettiği ve acilen hastaneye götürüldüğüne ilişkin beyanlara yer verildi.

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Mahkeme ayrıca, sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Selçuk Özdağ, 15 Ocak'ta evinin önünde saldırıya uğramış, olayla ilgili gözaltına alınan iki şüpheli 19 Ocak, 3 şüpheli ise 28 Ocak'ta sevk edildikleri sulh ceza hakimliklerince tutuklanmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheliler hakkında "Birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit" ve "Silahla kemik kırığına neden olacak şekilde kasten yaralama" suçlarından 11 yıl 9'ar aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenleyerek Ankara 17. Asliye Ceza Mahkemesine göndermişti.

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'Fakirlik iğrençtir' diye hakaret eden öğretmene 5 ay hapisAntalya'da Manavgat ilçesinde bir sitede güvenlik görevlisi Halil Ayaz, aynı sitede oturan ilkokul öğretmen A.Ö.'nün kendisine 'Hurdacılar, yorgancılar, fakir, fakirlik iğrençtir' diye hakaret ettiği iddiasıyla şikayetçi oldu. Manavgat'ta görülen duruşmada mahkeme A.Ö.'ye 5 ay hapis cezası verdi. Duruşmada savunma yapan A.Ö., kendisinin hakaret içerikli sözleri şikayetçiye karşı söylemediğini belirterek, "Ben kızımın istediği bebeği maddi durumumun elvermemesi nedeniyle alamadığım için kızıma fakirliğin kötü bir şey olduğunu söylemek niyeti ile 'fakirlik iğrençtir' diyorum. Bu kendi durumuma karşı bir isyan olarak söylediğim bir sözdür" dedi.
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