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15.06.2020 - 13:22 | | İHA

Son dakika... Siirt’te 5 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun görüntüleri paylaşıldı

Gelen bir son dakika haberine göre, Siirt İl Jandarma Komutanlığınca, Ciraf bölgesinde 5 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun görüntüleri paylaşıldı.

Son dakika... Siirt’te 5 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun görüntüleri paylaşıldı

Siirt’in Eruh ilçesi Yassı Dağı bölgesinde 13 Haziran 2020 Cumartesi günü 5 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyona ait görüntüler basınla paylaşıldı.

İç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt’in Eruh ilçesi Yassı Dağı (Ciraf) bölgesinde 13 Haziran 2020 günü düzenlenen yakın hava destekli operasyonda 5 PKK'lı terörist silahlarıyla birlikte ölü ele geçirildi. Güvenlik güçlerince düzenlenen operasyona ilişkin görüntüler Siirt Valiliğince paylaşıldı.

 

 

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