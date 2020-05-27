27.05.2020 - 11:07 | | DHA
Son dakika... Silivri'de sahilde erkek cesedi bulundu!
İstanbul Silivri’de sahilde hareketsiz yatan bir erkek cesedi bulundu. Yaşlı adamın yakınları olay yerinde sinir krizleri geçirirken, yaşlı adamın cenazesi adli tıp kurumuna kaldırıldı.
Olay, 09.00 sıralarında Mimarsinan Mahallesi Bağkent sitesi kumsalında yaşandı. Site sakinleri deniz kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını fark ederek polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede 70 yaşında ve adı Hıdır Ceylan olduğu öğrenilen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yeri inceleme ve Nöbetçi savcılığının incelemesinin ardından Hıdır Ceylan'ın cansız bedeni Adlı Tıp Kurumu'na gönderildi. Bu sırada haberi alan yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Herkesin mutlaka tatile gitmesi gerekmiyorHacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, yaz tatiline gideceklere uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Ceyhan, "Normalde yüz bin nüfuslu yerlerde sağlık alt yapısı yetersiz. İyice düşünmelerinde yarar var. Herkesin mutlaka tatile gitmesi gerekmiyor. Evde kalmak tatile gitmekten daha sağlıklı" dedi.