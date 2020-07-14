Son dakika... Şırnak'ta 'Yıldırım-1 Cudi Operasyonu' başlatıldı

Son dakika gelen habere göre; Şırnak Cudi Dağı'nda geniş kapsamlı bir operasyon başlatıldığı duyuruldu.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Örgütün hain emellerine hizmet edenlere karşı önceki gün Yıldırım 1 Cudi operasyonunu başlattık. Bu operasyonlarımız seri bir şekilde sürecek. Cudi Dağından başlayıp bugüne kadar adı terörle anılan hassas noktalarda devam edecek… Kato, Bestler Dereler… Aklınıza neresi gelirse... Bu coğrafya içinde tek bir terörist kalmayıncaya kadar mücadelemiz devam edecek" dedi.

Türkiye, terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan operasyonlarda ele geçirilen silahlar arasında Kanada yapımı otomatik tüfeklerin de bulunması nedeniyle Kanada'yı uyarmıştı.

İÇİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı, Yıldırım-1 Cudi Dağı Operasyonu'nda 5 sivilin şehit edilmesi olayının faili olduğu belirlenen "Alişer" kod adlı terörist Osman Durmuş'un etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Şırnak-Silopi Cudi Dağı bölgesinde, 102 timle başlatılan Yıldırım-1 Cudi Dağı Operasyonu'nda bölgede yapılan arama-tarama faaliyetleri esnasında çatışma çıktı.

Çatışmada, "Alişer" kod adlı Osman Durmuş silahıyla (NEA-15 piyade tüfeği) birlikte etkisiz hale getirildi.

Söz konusu teröristin, 14 Nisan'da Şure Tepe güvenlik kulesi inşaatında çalışan bir sivil vatandaşın ve 17 Haziran'da Celasör Tepe bölgesinde yol inşaatında çalışan 4 sivil vatandaşın el yapımı patlayıcı saldırısı sonucu şehit edilmesi olayının faili olduğu tespit edildi.

Operasyonda ele geçirilen çok sayıda mayın ve el yapımı patlayıcı imha edildi.

Bölgede operasyon devam ediyor.

İÇİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI BÖLGEDE

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Hz. Nuh'un Gemisi'nin olduğu varsayılan Cudi Dağı'ndaki Sefine bölgesini gezdi.

Cudi Dağı'nda başlatılan "Yıldırım-1 Cudi Operasyonu" için bölgeye gelen Ersoy, beraberindeki Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile Hz. Nuh'un Gemisi'nin tufandan sonra karaya oturduğuna inanılan Sefine bölgesine geçti.

Namaz kılıp dua eden Ersoy, burada yaptığı konuşmada, Cudi'nin en en zirve noktasında yer aldıklarını belirterek, "Bugün biz buradayız yarın milletimizin her bir ferdi dağın zirvesini, Hz. Nuh’un Gemisi'nin durduğu yeri ziyaret edebilecek. Buranın tadını çıkarabilecek. Bunun müjdesini vermek için bu operasyonun başladığını buradan ilan ediyoruz. Bundan daha anlamlı mesaj olmaz.” diye konuştu.