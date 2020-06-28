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28.06.2020 - 14:07 | | DHA

Son dakika... Şişli'de yangın paniği! Herkes sokağa döküldü

Gelen bir son dakika haberine göre, İstanbul Şişli’de bir tekstil atölyesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangının çıktığı sokakta yaşayan vatandaşlar, kısıtlamaya rağmen panikle kendilerini sokağa attı.

Son dakika... Şişli'de yangın paniği! Herkes sokağa döküldü

Olay, saat 12.00 sıralarında Şişli, Mahmutşevketpaşa Mahallesi Polat Sokak'ta meydana geldi. Sokakta bulunan bir binanın bodrum katından duman çıktığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kısa sürede söndürüldü. Yanan yerin bir tekstil atölyesi olduğu öğrenildi.

PANİKLE ÇIKTILAR, SOSYAL MESAFEYİ VE MASKEYİ UNUTTULAR

Yangının çıkmasıyla birlikte mahallede yaşayan vatandaşlar ise yaşadıkları panikle kendilerini sokağa attı. Vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uymadığı ve birçoğunun maske takmadığı görüldü.

 

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