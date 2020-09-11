MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... Şişli'deki AVM'de yangın! Ekipler bölgede
ABONE OL
11.09.2020 - 13:00 | | İHA

Son dakika... Şişli'deki AVM'de yangın! Ekipler bölgede

Gelen son dakika haberine göre. Şişli'de bulunan bir alışveriş merkezinin çatısında yangın çıktı. Elektrik kablolarından çıktığı öğrenilen yangın kısa sürede söndürüldü.

Son dakika... Şişli'deki AVM'de yangın! Ekipler bölgede

İstanbul Şişli, Büyükdere Caddesi üzerinde bulunan alışveriş merkezinin çatısında bulunan elektrik kablolarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çatıdan dumanların çıktığını gören görevliler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Şişli ve Beyoğlu İtfaiye Amirliğine bağlı ekipler sevk edildi.

Kablolarda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken bir süre soğutma çalışması yapıldı.

Çatıda çıkan yangın sırasında alışveriş merkezinin müşterileri içeri aldığı görüldü. 

Bakan Karaismailoğlu Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'nın açılışı için tarih verdiUlaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, inşaat çalışmaları devam eden Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'ndaki incelemelerinin ardından, "Bu hattın da önümüzdeki yıl bu tarihlerde inşallah tamamını bitirmiş olacağız. Halkalı- Havalimanı hattını da tamamladığımızda, İstanbul'un altını adeta örümcek ağı gibi örmüş oluyoruz" dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sisal Şans Ağustos’ta 199 milyon 300 bin TL kazandırdı

Sisal Şans Ağustos’ta 199 milyon 300 bin TL kazandırdı

Memur, işçi, engelli herkesi kapsıyor! Belli oldu o para ödenecek...

Memur, işçi, engelli herkesi kapsıyor! Belli oldu o para ödenecek...

11 Eylül 2001'de neler yaşandı, 19 yılda neler değişti?

11 Eylül 2001'de neler yaşandı, 19 yılda neler değişti?

Son dakika! MEB'den flaş yüz yüze eğitim açıklaması

Son dakika! MEB'den flaş yüz yüze eğitim açıklaması

Sıradaki Haber