11.09.2020 - 13:00 | | İHA
Son dakika... Şişli'deki AVM'de yangın! Ekipler bölgede
Gelen son dakika haberine göre. Şişli'de bulunan bir alışveriş merkezinin çatısında yangın çıktı. Elektrik kablolarından çıktığı öğrenilen yangın kısa sürede söndürüldü.
İstanbul Şişli, Büyükdere Caddesi üzerinde bulunan alışveriş merkezinin çatısında bulunan elektrik kablolarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Çatıdan dumanların çıktığını gören görevliler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Şişli ve Beyoğlu İtfaiye Amirliğine bağlı ekipler sevk edildi.
Kablolarda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken bir süre soğutma çalışması yapıldı.
Çatıda çıkan yangın sırasında alışveriş merkezinin müşterileri içeri aldığı görüldü.
Bakan Karaismailoğlu Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'nın açılışı için tarih verdiUlaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, inşaat çalışmaları devam eden Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'ndaki incelemelerinin ardından, "Bu hattın da önümüzdeki yıl bu tarihlerde inşallah tamamını bitirmiş olacağız. Halkalı- Havalimanı hattını da tamamladığımızda, İstanbul'un altını adeta örümcek ağı gibi örmüş oluyoruz" dedi.