Son dakika... Sivas'ta 1 köy karantinaya alındı!

Valilikten yapılan açıklamada, "Koronavirüs salgınının yayılarak vatandaşlarımızın hayatını tehdit etmesini engellemek ve köylerimizin sosyal izolasyona geçmelerini sağlamak için ilimiz Suşehri ilçesi Türkmenler köyü, İlçe Hıfzıssıha Kurulu kararınca karantinaya alınarak, köye giriş ve çıkışlar yasaklanmıştır" denildi.