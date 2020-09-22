MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... Sivas'ta 1 köy karantinaya alındı!
ABONE OL
22.09.2020 - 16:22 | | DHA

Son dakika... Sivas'ta 1 köy karantinaya alındı!

Sivas’ın Suşehri ilçesine bağlı Türkmenler köyü koronavirüs vakaların artması nedeniyle sosyal izolasyonun sağlanması için karantinaya alındı.

Son dakika... Sivas'ta 1 köy karantinaya alındı!

Valilikten yapılan açıklamada, "Koronavirüs salgınının yayılarak vatandaşlarımızın hayatını tehdit etmesini engellemek ve köylerimizin sosyal izolasyona geçmelerini sağlamak için ilimiz Suşehri ilçesi Türkmenler köyü, İlçe Hıfzıssıha Kurulu kararınca karantinaya alınarak, köye giriş ve çıkışlar yasaklanmıştır" denildi.

 

Görüntüler ortaya çıktı! Otobüs şoförü yolcuyu bıçaklamıştı!Bursa'da halk otobüsü şoförü İzzet Ç. (42), araca maskesiz bindiği için tartıştığı yolcu Savaş B.’yi (30) bıçakladı. Yaralanan Savaş B. ambulansla hastaneye kaldırılırken, İzzet Ç. polis ekiplerince gözaltına alındı. Öte yandan İzzet Ç.'nin, Savaş B. ile tartıştığı ve bıçakla saldırdığı anların araç kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

'Herkes ölümden korkuyor' paylaşımı yapmıştı! Ölü bulundu

'Herkes ölümden korkuyor' paylaşımı yapmıştı! Ölü bulundu

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Tazminat kararı...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Tazminat kararı...

Zor sorular! Hüngür hüngür ağladı

Zor sorular! Hüngür hüngür ağladı

Arda Turan'a seslendi! Hayatım mahvoldu

Arda Turan'a seslendi! Hayatım mahvoldu

Sıradaki Haber