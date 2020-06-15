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15.06.2020 - 10:21 | | AA

Son dakika... Sivas'ta kene can almaya devam ediyor! Ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi

Gelen bir son dakika haberine göre, Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kadın hayatını kaybetti.

Son dakika... Sivas'ta kene can almaya devam ediyor! Ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi

Koyulhisar ilçesi Camikebir Mahallesi'nde yaşayan Gürsen Kaya (80),  vücuduna yapışan keneyi çıkarttı.

Bir süre sonra rahatsızlanan Kaya, yakınları tarafından Koyulhisar  İlçe Hastanesi'ne götürüldü.

Kaya, burada yapılan müdahalenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi  Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaklaşık 4 gündür KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören Kaya,  anestezi yoğun bakım servisinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaya'nın cenazesi, ailesi tarafından morgdan alınarak defnedilmek  üzere Koyulhisar'a götürüldü.

 

 

Son Dakika: CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk edpreme canlı yayında böyle yakalandı!Son dakika haberine göre Bingöl'de dün meydana gelen 5.7'lik depremle alakalı gelişmeleri izleyicilere aktarmak için Bingöl'ün Elmalı köyünden canlı yayın yapmaya hazırlanan muhabir Fulya Öztürk depreme yakalandı.
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