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10.04.2020 - 23:04 |

Son dakika | Sokağa çıkma yasağı sonrası Bakan Soylu'dan açıklama: Telaşa gerek yok, pazar akşamı sona erecek

31 ilde 2 gün sokağa çıkma yasağı sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CNN Türk'te açıklama yaptı. Bakan Soylu yaptığı açıklamada, " Sokağa çıkma yasağı, pazardan itibaren devam edecek diye telaş söz konusu olmasın. Pazar saat 24.00 itibarıyla bitecektir." ifadelerini kullandı.

Son dakika | Sokağa çıkma yasağı sonrası Bakan Soylu'dan açıklama: Telaşa gerek yok, pazar akşamı sona erecek

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

Tüm verilerimiz göz önünde alındığında sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla birlikte bir hafta sonu itibariyle 30 artı Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Vatandaşımızdan talebimiz şudur, telaşa gerek yok.

Bu telaşa gerek yok, yarın fırınlar açık.

Pazar günden itibaren bu devam edecek diye bir söz konusu olmasın.

Pazar akşamı bitecektir.

Bir bulaşa kapılmak için bu kalabalığa gerek olmadığını, herkesin sakin olmasını istiyorum.

Yarım saat içerisinde yoğunluk ortadan kalkar.

Sokağa çıkılmaması için bütün detaylar düşünüldü.

Bütün bunlarla ilgili genelge çok açık şekilde belirtiyor. Biz bir pandemi dönemindeyiz.

Eczanelere gitmek isteyen gidebilecek, basın mensupları sokağa çıkabilecekler yine aynı zamanda kamu görevlileri bunları yapabilecekler.

Bizim bunun kontrolünü yapabilmemiz çok kolaydır.

Biraz önce emniyet müdürlerimizle, valilerimizle toplantı gerçekleştirdik.

Kontrol sıkıntısı yaşanacağını düşünmüyorum.

Belediyelerin toplu taşımaları kısıtlamaya tabi olmayanların ulaşımını sağlayacak

Fırın araçları ekmek dağıtımında çalışacak.

 

 

 

 

 

 

 

 

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