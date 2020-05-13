Son dakika! Sokağa çıkma yasağında iki yenilik

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine "Sokağa Çıkma Kısıtlaması" ile ilgili genelge gönderdi. Büyükşehir statüsündeki Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak olmak üzere toplam 15 ilde, 15 Mayıs cuma günü saat 24.00 ile 19 Mayıs salı günü saat 24.00'da sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Genelgedeki iki madde dikkat çekti. Genelgeye göre 15 Mayıs cuma günü market, bakkal, manavlara ek olarak kasaplar da saat 23.00'e kadar faaliyetlerine devam edebilecek.

ÇOCUKLARINI GÖREBİLECEKLER

Öte yandan Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde, ayrı anne ve babalar mahkeme kararını ibraz etmeleri şartıyla çocuklarını görebilecek.

Kısıtlamanın olduğu pazartesi ve salı günleri marketler, bakkallar, manavlar ve kasaplar 10.00-16.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Pazartesi ve salı günleri 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere ihtiyaçların karşılanması için en yakın market, bakkal, manav ve kasaplara gidip gelebilecek. Aynı saatler arasında marketler, bakkallar, manavlar ve kasaplar evlere servis yapabilecek.

MARKETLER VE MANAVLARIN YANI SIRA KASAPLAR

Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi cuma günü market, bakkal, manav ve kasaplar saat 23.00'a kadar faaliyetlerine devam edebilecek. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 16 ve 17 Mayıs'ta market, bakkal, manav, kasaplar ve online satış yapan işletmeler kapalı olacak.

4 gün ekmek üreten fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/ satıldığı iş yerleri açık olacak.

Bu arada Trabzon, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adana, Mardin, Tekirdağ, Denizli ve Aydın, 4 günlük kısıtlamadan muaf tutuldu. Karar, 8 ilin valileri tarafından açıklandı.

SABAH