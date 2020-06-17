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17.06.2020 - 11:27 | | DHA

Son dakika... Şule Çet davasında flaş gelişme!

Son dakika haberi... İstinaf Mahkemesi, Ankara’da üniversite öğrencisi Şule Çet'in (23), plazanın 20'nci katından düşerek ölmesiyle ilgili sanık Çağatay Aksu'ya ‘kasten öldürmek’, ‘nitelikli cinsel saldırı’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından müebbet ve 12 yıl 6 ay, sanık Berk Akand’a ise tüm suçlarda Aksu’ya yardım ettiği gerekçesiyle 18 yıl 9 ay verilen hapis cezasını onadı.

Son dakika... Şule Çet davasında flaş gelişme!

Ayrıntılar birazdan...

Hırsızlar elektrikçiyi soydu, köpek şaşkınlıkla izlediÜsküdar’da bir elektrik dükkanına giren maskeli hırsızlar malzemeleri tek tek araca yükledi. Hırsızlar elektronik malzemeleri çalarken dükkan içinde köpeğin olayı izlemesi dikkat çekti. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
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