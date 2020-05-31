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31.05.2020 - 12:20 | | DHA

Son dakika... Sultangazi'de panik! Binlerce arıyı kolunda topladı

İstanbul Sultangazi'de oğul veren arılar paniğe neden oldu.  Arıcılıkla uğraşan mahalle sakini, çıplak elle kolunda topladığı arıları kovana koydu, herkes o anları sosyal mesafe kuralına uymadan görüntülemek için birbiriyle yarıştı.

Son dakika... Sultangazi'de panik! Binlerce arıyı kolunda topladı

Olay, Esentepe Mahallesi 2364 Sokak'ta meydana geldi. Oğul veren arılar bir apartmanın dış kolonuna yuvalandı. Binlerce arıyı gören mahalle sakinleri kısa süreli panik ve şaşkınlık yaşadı. Apartman sakinleri sokağa çıktı.  Arıcılıkla uğraşan mahalle sakinlerinden Nevzat Erdoğdu, arıcı tulumu giyen bir arkadaşıyla kolona yuvalanan binlerce arıyı çıplak elle kolunda topladı, kovana koydu.

GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN BİRBİRLERİYLE YARIŞTILAR

Arıların bir kısmını da kovanı yaklaştırarak içeriye alan Erdoğdu ile arkadaşının müdahalesini mahalle sakinleri meraklı gözlerle izledi. Sosyal mesafe kuralına uymayan ve çoğunun maske kullanmadığı görülen vatandaşların yanı sıra çocuklar da olan biteni ilgiyle izledi. Kimi vatandaşlar balkon ve pencerelerimden olayı izlerken, kimi vatandaşlar da sosyal medyadan o anları canlı yayınlamak için birbirleriyle yarıştı. Çıplak elle yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından arıları toplayarak kovana koyan Nevzat Erdoğdu, “Bunlar çoğaldığı zaman oğul vermeleri gerekiyor. Yer olmadığı için bir grubu gidiyor, bir grubu kalıyor. Evde 3 kardeşiz yerimiz yoksa kendimize bir ev buluruz. Bu da aynı şeydir. Bu topladığımız arıları götürüp doğal ortamda başka bir kovana koyacağız" dedi.

 

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