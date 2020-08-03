Son dakika... Taksim’de değnekçilik yapan şahıs yakalandı!

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipleri, Taksim’de değnekçilik yaparak vatandaşlara yönelik çalışma başlattı. Polis ekipleri ilçede yürüttükleri çalışmada park vatandaşlardan park ücreti adı altında para Aşkın A. isimli şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Adli işlem yapılması için Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Karaköy Polis Merkezi Amirliğine teslim edilen şahsa taşıt yolu üzerinde trafiği tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunmak ve Karayolu yapısı üzerine araç veya yaya trafiğini güçleştirecek, tehlikeye sokacak ya da engel oluşturacak hareketlerde bulunmak maddelerine istinaden toplamda 6 adet idari cezai işlem uygulandı.

Öre yandan, polis ekipleri vatandaşlardan park ücreti alırken kameralara yansıyan değnekçinin yakalanması için ise çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.