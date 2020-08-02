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02.08.2020 - 17:47 | | DHA

Son dakika... Tel Abyad'da patlama! 2 çocuk hayatını kaybetti

Milli Savunma Bakanlığı, Tel Abyad'ın Hafiyah köyünde, terör örgütü PKK/YPG'nin sivillerin kullandığı patika yola tuzakladığı mayının patlaması sonucu 2 çocuğun hayatını kaybettiğini bildirdi.

Son dakika... Tel Abyad'da patlama! 2 çocuk hayatını kaybetti

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG hain yüzünü bir kez daha gösterdi. Teröristlerin Tel Abyad’ın Hafiyah köyünde, sivillerin kullandığı patika yola tuzakladığı mayının patlaması neticesinde 2 masum çocuk yaşamını yitirdi" denildi.

 

 

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