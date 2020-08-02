02.08.2020 - 17:47 | | DHA
Son dakika... Tel Abyad'da patlama! 2 çocuk hayatını kaybetti
Milli Savunma Bakanlığı, Tel Abyad'ın Hafiyah köyünde, terör örgütü PKK/YPG'nin sivillerin kullandığı patika yola tuzakladığı mayının patlaması sonucu 2 çocuğun hayatını kaybettiğini bildirdi.
Sahile vuran köpek balığı ölüsüyle turistler fotoğraf çektirdiAntalya'nın Kemer ilçesi sahiline 2 metre uzunluğunda ölü köpek balığı vurdu. Yerli ve yabancı turistler köpek balığı ölüsüyle fotoğraf çektirirken, Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu 'camgöz' türü olan hayvanın zararsız olduğunu söyledi.