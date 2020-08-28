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28.08.2020 - 12:57 | | DHA

Son dakika... TEM'de hareketli dakikalar! Alev alev yandı

Son dakika gelen habere göre; Bahçeşehir TEM Otoyolu çıkışında otomobil alev alev yandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yanan araca müdahale etti.

Son dakika... TEM'de hareketli dakikalar! Alev alev yandı

Yangın söndürülürken, otomobil hurdaya döndü. Yangın nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.

Son dakika... TEMde hareketli dakikalar Alev alev yandı

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