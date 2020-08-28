28.08.2020 - 12:57 | | DHA
Son dakika... TEM'de hareketli dakikalar! Alev alev yandı
Son dakika gelen habere göre; Bahçeşehir TEM Otoyolu çıkışında otomobil alev alev yandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yanan araca müdahale etti.
Çalıntı tarihi eserler koleksiyonerin deposundan çıktı!İstanbul’da tarihi eser kaçakçılarına yönelik olarak düzenlen operasyonda vakıf ve camilerden çalındığı belirlenen bin 147 parça tarihi eser ele geçirildi. Ele geçen tarihi eserlerin büyük kısmının bir koleksiyonere ait depodan çıkması dikkat çekti.