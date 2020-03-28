Son dakika: Terör örgütüne darbe! Ele geçirildiler...

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Hudut birliklerimizce Akçakale hudut hattında yapılan operasyonda; 9 adet AK-47 piyade tüfeği ve 1070 adet fişeği, 1 adet Biksi makineli tüfek ve 143 adet fişeği, 2 adet RPG-7 roketatar ile 12 adet RPG-7 mühimmatı ve 12 adet sevk fişeği, 19 el bombası ile 14 fünye ele geçirildi." denildi.