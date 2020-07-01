Son dakika... Tıbbi yardım malzemelerini taşıyan uçağımız Irak’a indi!

Ankara'dan yola çıkan Türk yardım uçağı, Uluslararası Bağdat Havalimanı'na iniş yaptı. Uçaktaki tıbbi yardım malzemeleri, Irak Sağlık Bakanlığına teslim edildi.

Uçaktaki yardımların bir bölümü Vasıt (Kut) vilayetine, diğer bir kısmı da Türkmenlerin yoğunlukta olduğu Kerkük ve Musul'a ulaştırılacak.

"IRAK İLE BAĞLARIMIZI DAHA DA GÜÇLENDİRECEK"

Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'den gelen sağlık yardımlarının salgın nedeniyle zor günler geçiren Irak'ın Bağdat, Kut, Kerkük ve Musul kentlerine ulaştırılacağını söyledi.

Yıldız, "Bu gibi yardımlar, tarihi bağımız olan kardeş ve komşu Irak ile bağlarımızı daha da güçlendirecek. Irak'la birlikte daha müreffeh günlere ulaşacağız." dedi.

MSB DUYURDU

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "COVID19 ile mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemelerini taşıyan uçağımız Irak’a indi." dedi.