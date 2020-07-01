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01.07.2020 - 10:37 | | İHA/AA

Son dakika... Tıbbi yardım malzemelerini taşıyan uçağımız Irak’a indi!

Gelen bir son dakika haberine göre, Milli Savunma Bakanlığı, korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında, gönderdiği tıbbi yardım malzemelerini taşıyan uçak Irak’a indi.

Son dakika... Tıbbi yardım malzemelerini taşıyan uçağımız Irak’a indi!

Ankara'dan yola çıkan Türk yardım uçağı, Uluslararası Bağdat  Havalimanı'na iniş yaptı. Uçaktaki tıbbi yardım malzemeleri, Irak Sağlık Bakanlığına teslim edildi.

Uçaktaki yardımların bir bölümü Vasıt (Kut) vilayetine, diğer bir  kısmı da Türkmenlerin yoğunlukta olduğu Kerkük ve Musul'a ulaştırılacak.

"IRAK İLE BAĞLARIMIZI DAHA DA GÜÇLENDİRECEK"

Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, AA muhabirine yaptığı  açıklamada, Türkiye'den gelen sağlık yardımlarının salgın nedeniyle zor günler  geçiren Irak'ın Bağdat, Kut, Kerkük ve Musul kentlerine ulaştırılacağını  söyledi.

Yıldız, "Bu gibi yardımlar, tarihi bağımız olan kardeş ve komşu Irak  ile bağlarımızı daha da güçlendirecek. Irak'la birlikte daha müreffeh günlere  ulaşacağız." dedi.

 MSB DUYURDU

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "COVID19 ile mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemelerini taşıyan uçağımız Irak’a indi." dedi.

 

Diyarbakır'da 20 santimlik dev çekirgeDicle Üniversitesi Fen Fakültesi Zooloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, "Bu çekirgeler antenleri de hesaba katılırsa 25 santimetreyi buluyor. Boyutu nedeni ile sanki tehlikeliymiş gibi görülüyor. Isırabilir ama mikrop taşımıyor, zehri yok, bunlar zararsız türler” dedi.
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