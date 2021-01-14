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14.01.2021 - 15:05 | | DHA

Son dakika... Toplu taşımada HES kuyruğu! Son gün

İstanbul'da HES kodu kuyruğu... Toplu taşımada kullanılan İstanbulkart'lara koronavirüs önlemleri doğrultusunda yarından itibaren HES kodu zorunluluğu getirildi. Kartlarına HES kodu güncellemesi yaptırmak isteyenler, başvuru merkezleri önünde kuyruk oluşturdu.

Son dakika... Toplu taşımada HES kuyruğu! Son gün

Avcılar'daki İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa önündeki İstanbulkart Başvuru Merkezi'nde sabah erken saatlerde başlayan HES kodu ile toplu taşıma kartlarını eşleştirme çalışmalarında gün boyu kuyruk eksik olmadı.

Kuyruk uzunluğu zaman zaman 700 metreye kadar ulaştı. Aralarında yabancıların da bulunduğu çok sayıda kişi sıraya girerken, 'Sosyal mesafe' kuralı da hiçe sayıldı.

Son dakika... Toplu taşımada HES kuyruğu Son gün

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