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25.09.2020 - 17:05 | | DHA

Son dakika... Trafik cezasına sinirlenen eski milletvekilinden polise hakaret

Yalova’da polis ekipleri, otomobiliyle seyir halindeyken yaya geçidinde bekleyenlere yol vermediği gerekçesiyle Milliyetçi Hareket Partisi'nden ihraç edilen eski İstanbul Milletvekili İhsan Barutçu’ya 598 lira ceza yazdı. Cezaya sinirlenen Barutçu, polis ekiplerine, “Adamlığı öğrenin. Ben buraya tekrar geleceğim, eşkıyalar. Biz FETÖ’cülerden neler çektik, hala sızıntıları ile uğraşıyoruz” dedi.

Son dakika... Trafik cezasına sinirlenen eski milletvekilinden polise hakaret

İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’ndaki yaya geçidinde uygulama noktası kurdu. Ekipler, saat 14:30 sıralarında yaya geçidinde bekleyenlere yol vermeyen 34 KT 2794 plakalı otomobili durdurdu. Ekipler, otomobil sürücüsünden ehliyet ve aracın ruhsatını istedi.

ESKİ MİLLETVEKİLİ

Ancak otomobil sürücüsü MHP'den 2011 yılında ihraç edilen eski İstanbul Milletvekili İhsan Barutçu, polis ekiplerince kendisine ceza yazılacak olmasına sinirlendi. Polis ekipleri ile Barutçu arasında tartışma çıktı. Polis ekipleri, Barutçu'ya trafik kuralı ihlali yaptığı için ceza kesileceğini bir kez daha belirtti.

HAKARET ETTİ

Bu duruma sinirlenen Barutçu, polis ekiplerine, “Adamlığı öğrenin. Ben buraya tekrar geleceğim, eşkıyalar. Biz FETÖ’cülerden neler çektik, hala sızıntıları ile uğraşıyoruz” dedi. Ehliyetini polis ekiplerine veren Barutçu’ya ‘yaya geçidinden geçmek üzere bulunan yayalara geçiş hakkı tanımamak’ suçundan 598 lira para cezası uygulandı. 


Son dakika... Trafik cezasına sinirlenen eski milletvekilinden polise hakaret

Son dakika... Trafik cezasına sinirlenen eski milletvekilinden polise hakaret

Son dakika... Trafik cezasına sinirlenen eski milletvekilinden polise hakaret

Son dakika... Trafik cezasına sinirlenen eski milletvekilinden polise hakaret

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