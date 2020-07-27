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27.07.2020 - 08:55 | | milliyet.com.tr

Son dakika... TSK ve MİT'ten ortak operasyon! Etkisiz hale getirildiler

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, TSK ve MİT Irak'ın kuzeyi Metina'da operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 2 PKK'lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Son dakika... TSK ve MİT'ten ortak operasyon! Etkisiz hale getirildiler

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi.

Son dakika... TSK ve MİTten ortak operasyon Etkisiz hale getirildiler

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