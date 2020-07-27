Son dakika... TSK ve MİT'ten ortak operasyon! Etkisiz hale getirildiler
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, TSK ve MİTIrak'ın kuzeyi Metina'da operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 2 PKK'lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiği bildirildi.
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi.