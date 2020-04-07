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07.04.2020 - 12:51 | | AA/DHA

Son dakika... Tunceli Munzur Nehri'nde cansız beden bulundu

Gelen bir son dakika haberine göre, Tunceli'de Munzur Nehri'nin aktığı Uzunçayır baraj gölünde güvenlik güçlerince 1 cansız beden bulundu. Ekipler cesedi sudan çıkarmak için çalışma başlattı. Tunceli'de Gülistan Doku 5 Ocak'tan beri, Doku'yu arama çalışmalarında kaybolan Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş (36)'den ise 17 Mart'tan beri Munzur Nehri'nde aranıyordu

Son dakika... Tunceli Munzur Nehri'nde cansız beden bulundu

Kentte bir süre önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ve eğitim sırasında devrilen bottan Munzur Çayı'na düşerek kaybolan uzman çavuş Yılmaz Güneş'in bulunması için ekiplerce başlatılan çalışmalar sürüyor.

Çalışmalar sırasında askeri bir helikopter ile Munzur Çayı'nın da su sağladığı Uzunçayır Baraj Gölü üzerinde bir cesede rastlandı.

Ekiplerin cesedin kimlik tespitine yönelik çalışmaları sürüyor.

Son dakika... Tunceli Munzur Nehrinde cansız beden bulundu

DOKU VE GÜNEŞ UZUN SÜREDİR ARANIYOR

Tunceli'de üniversitede okuyan kızları Gülistan Doku'dan 5 Ocak'ta haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan gelerek 6 Ocak'ta İl Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusunda bulunmuştu.

Genç kızın arkadaşlarıyla görüşen ve cep telefonu sinyallerini izleyen ekipler, çalışma başlatmıştı.

Bu arada ailesi de Doku'nun kaldığı öğrenci yurdundaki odasında buldukları intihar mektubunu savcılığa teslim etmişti.

Baraj gölünde arama yapan ekipler, genç kıza ait bazı notlar, resmi evrak ve makas bulmuştu.

UZMAN ÇAVUŞ BOTTAN SUYA DÜŞÜP AKINTIYA KAPILMIŞTI

Tunceli'de 17 Mart'ta JAK timlerinin Munzur Çayı'nın Anafatma mevkisindeki görev öncesi yaptığı tatbikat sırasında botun devrilmesi sonucu suya düşen arama kurtarma timindeki 4 askeri personelden 3'ü kendi imkanlarıyla kurtulmuş, Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş akıntıya kapılarak kaybolmuştu.

Ekipler, Munzur Çayı kıyısında yaptıkları aramada 2 rafting küreği bulmuştu.

 

 

 

Maske satışı resmen yasak ama... Bugün İstanbul!Corona virüs salgınıyla mücadele için alınan tedbirler kapsamında market, pazar yerleri ve toplu ulaşım araçları gibi insanların kalabalık olarak bulunduğu yerlerde maske kullanımı zorunlu hale getirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise dün akşam yaptığı açıklamada para ile maske satışının kesinlikle yasak olduğunu belirterek, "Marketlerde verilen maskeler de ücretsizdir. Salgın bitene kadar vatandaşlarımızın tamamına yetecek maske stokumuz ve üretim planlamamız var. Devlet olarak tüm vatandaşlarımıza ücretsiz şekilde maske ulaştırmakta kararlıyız" diye konuştu ancak özellikle pazar alanlarında maske satışı bugün de devam ediyor.
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