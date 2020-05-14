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14.05.2020 - 09:11 | | AA

Son dakika... Türk araştırmacılar corona virüs aşısı için tarih verdi!

Corona virüs ile ilgili gelen son dakika haberine göre, Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nesrin Özören, aşı çalışması tarih vererek, "Projede ikinci ayın sonunda planladığımız şeyleri 1 ayda yapmış olduk. Yakında da hücre ve hayvan deneylerine başlıyoruz. Haziran başında hayvan deneylerine başlamak istiyoruz. En iyi ihtimalle Eylül 2021'de aşı adayının hazır olduğu Faz-3'e gelmiş oluruz" dedi.

Son dakika... Türk araştırmacılar corona virüs aşısı için tarih verdi!

Son dakika haberine göre, Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nesrin Özören, "Projede ikinci ayın sonunda planladığımız şeyleri 1 ayda yapmış olduk. Yakında da hücre ve hayvan deneylerine başlıyoruz. Haziran başında hayvan deneylerine başlamak istiyoruz. En iyi ihtimalle Eylül 2021'de aşı adayının hazır olduğu Faz-3'e gelmiş oluruz" diye konuştu.

Prof. Özören, "Boğaziçi Üniversitesindeki protein mikrokürecik teknolojisi bize ait ve daha önce hayvan deneylerinde başarılı olduğunu gördük. Bu yönden elimizin çok güçlü olduğunu düşünüyorum. Çalışacağına yüzde 80-90 eminim" dedi.

(Almanya ve İngiltere'deki aşı çalışmaları ile ilgili olarak ise Prof. Özören, "Doğal olarak ülkeler kendi vatandaşları için aşı üretecek. Bütün dünya nüfusu için aşı üretmek çok kolay değil. Çoğunlukla da soğuk zincirle taşınması bekleniyor klasik teknolojilerde. Oysa bizim geliştirdiğimiz mikrokürecik sisteminde aşı oda sıcaklığında da bozulmadan taşınabiliyor" açıklamasını yaptı.

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