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16.06.2020 - 16:05 | | milliyet.com.tr

Son dakika... Türk-Rus devriyesinde patlayıcı infilak etti

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, 17'inci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi'nin yapıldığı açıklandı. Devriye esnasında niteliği belli olmayan bir patlayıcının infilak etmesi nedeniyle bir devriye aracı hafif hasar gördüğü bildirildi. Olayda yaralanan personelin olmadığı belirtildi.

Son dakika... Türk-Rus devriyesinde patlayıcı infilak etti

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle;

05 Mart TR-RF Moskova Mutabakatı çerçevesinde 17’nci Birleşik Kara Devriyesi icra edilmiştir. Devriye esnasında niteliği belli olmayan bir patlayıcının infilak etmesi nedeniyle bir devriye aracı hafif hasar görmüş ve emniyetli bölgeye çekilmiştir.

Olayda etkilenen personel bulunmamaktadır. Mutabakat kapsamında devriye faaliyetlerine kararlılıkla devam edilecektir.

Son dakika... Türk-Rus devriyesinde patlayıcı infilak etti

Son dakika... Türk-Rus devriyesinde patlayıcı infilak etti

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