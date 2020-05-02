Son dakika! Türkiye - İran sınırında korkutan deprem!

AFAD'ın geçtiği son dakika verilerine göre saat 11.41'de Van'ın Kapıköy ilçesi ve İran - Khoy merkez üslü bir deprem meydana geldi. Sarsıntının büyüklüğü 3.9 olarak kaydedilirken, depremin derinliği 7.29 kilometre olarak ölçüldü.