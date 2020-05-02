02.05.2020 - 11:54 |
Son dakika! Türkiye - İran sınırında korkutan deprem!
Gelen bir son dakika haberine göre Türkiye - İran sınırında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD'ın geçtiği son dakika verilerine göre saat 11.41'de Van'ın Kapıköy ilçesi ve İran - Khoy merkez üslü bir deprem meydana geldi. Sarsıntının büyüklüğü 3.9 olarak kaydedilirken, depremin derinliği 7.29 kilometre olarak ölçüldü.
Eskişehir 112, corona virüsle mücadeleyi klip haline getirdiESKİŞEHİR'de 112 çalışanları corona virüs (Covid-19) ile mücadelede hastalarla ilk teması sağlayan Covid ekibinin çalışmalarını klip haline getirerek sosyal medya hesapların paylaştı. Büyük beğeni toplayan klipte özel kıyafetlerini giyen sağlık çalışanlarının hastalara ilk müdahalesi anlatılıyor.