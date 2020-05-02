MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika! Türkiye - İran sınırında korkutan deprem!
ABONE OL
02.05.2020 - 11:54 |

Son dakika! Türkiye - İran sınırında korkutan deprem!

Gelen bir son dakika haberine göre Türkiye - İran sınırında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Son dakika! Türkiye - İran sınırında korkutan deprem!

AFAD'ın geçtiği son dakika verilerine göre saat 11.41'de Van'ın Kapıköy ilçesi ve İran - Khoy merkez üslü bir deprem meydana geldi. Sarsıntının büyüklüğü 3.9 olarak kaydedilirken,  depremin derinliği 7.29 kilometre olarak ölçüldü.

Son dakika Türkiye - İran sınırında korkutan deprem

Eskişehir 112, corona virüsle mücadeleyi klip haline getirdiESKİŞEHİR'de 112 çalışanları corona virüs (Covid-19) ile mücadelede hastalarla ilk teması sağlayan Covid ekibinin çalışmalarını klip haline getirerek sosyal medya hesapların paylaştı. Büyük beğeni toplayan klipte özel kıyafetlerini giyen sağlık çalışanlarının hastalara ilk müdahalesi anlatılıyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika! Türkiye - İran sınırında korkutan deprem!

Son dakika! Türkiye - İran sınırında korkutan deprem!

Resmen değişti! Tüm kamu ve özel sektörde geçerli olacak...

Resmen değişti! Tüm kamu ve özel sektörde geçerli olacak...

Bir tweet attı, 14 milyar dolar kaybetti!

Bir tweet attı, 14 milyar dolar kaybetti!

Ramazan Bayramı ne zaman? Bayram tatili kaç gün olacak? Bayramda kısıtlamalar kalkacak mı?

Ramazan Bayramı ne zaman? Bayram tatili kaç gün olacak? Bayramda kısıtlamalar kalkacak mı?

Sıradaki Haber