25.01.2021 - 11:28 | | DHA
Son dakika... Türkiye-Yunanistan arasında kritik görüşme! 5 yıl sonra yeniden başladı
Gelen son dakika haberine göre; Türkiye-Yunanistan arasında 5 yıl sonra 'istikşafi görüşmeler' bugün İstanbul'da başladı.
Türk ve Yunan tarafları arasında en son toplantı 1 Mart 2016 yılında Atina'da olmuştu. Edinilen bilgilere göre istikşafi görüşmelerde Türk heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlık ediyor.
Görüşmelerde Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler ve Denizcilik-Havacılık-Hudut Genel Müdürü Büyükelçi Çağatay Erciyes de yer alıyor. Tüm gün sürmesi planlanan görüşmeler basına kapalı olarak gerçekleşiyor.