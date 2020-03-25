Son dakika | Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaça yükseldi, kaç kişi yaşamını yitirdi? Sağlık Bakanı Koca Twitter üzerinden vaka sayısını duyurdu

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü nedeniyle hayat adeta durdu. Milyonlarca insan evlerinden çalışma hayatına devam ederken zorunlu ihtiyaçlar dışında kimse evlerinden çıkmıyor. Bazı ülkelerde corona virüsü nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Sokağa çıkma yasağı ilan edilen ülkelerde bile insanlar zorunlu ihtiyaçlarını temin edebilmek için dışarı çıkabiliyor. Türkiye'de de her geçen gün corona virüsü vaka sayısında artış yaşanmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından Twiter üzerinden yapılan açıklamalar ile Türkiye'deki vaka ve ölüm sayılarına ilişkin bilgi verilmeye devam ediliyor.

TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

Türkiye'de yeni vaka sayısı yapılan son açıklamanın ardından 343 yeni tanı koyulduğu ve 7 vatandaşımızın hayatını kaybettiği Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından duyuruldu. Böylelikle Türkiye'de vaka sayısı 1.872'ye yükselirken hayatını kaybedenlerin sayısı 44'e yükseldi.