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19.01.2021 - 11:33 | | AA

Son dakika... Türkiye'de koronavirüse karşı aşılamada 2. perde! Resmen başladı

Gelen son dakika haberine göre; Türkiye'de Kovid-19 ile mücadele kapsamında huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlar ile buradaki personelin aşılanmasına başlandı.

Son dakika... Türkiye'de koronavirüse karşı aşılamada 2. perde! Resmen başladı
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Türkiye genelinde koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama çalışmaları devam ediyor. Huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlar ile buradaki personelin aşılanmasına başladığı bildirildi.

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