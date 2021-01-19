19.01.2021 - 11:33 | | AA
Son dakika... Türkiye'de koronavirüse karşı aşılamada 2. perde! Resmen başladı
Gelen son dakika haberine göre; Türkiye'de Kovid-19 ile mücadele kapsamında huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlar ile buradaki personelin aşılanmasına başlandı.
Türkiye genelinde koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama çalışmaları devam ediyor. Huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlar ile buradaki personelin aşılanmasına başladığı bildirildi.
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