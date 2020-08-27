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27.08.2020 - 10:20 |

Son dakika... Türkiye'den Doğu Akdeniz'de yeni NAVTEX ilanı! Atış yapılacak...

Türkiye'den son dakika Doğu Akdeniz hamlesi geldi. Yeni, NAVTEX ilan eden Türkiye, 1-2 Eylül'de Doğu Akdeniz'de atış eğitiminin yapılacağı açıklandı.

Son dakika... Türkiye'den Doğu Akdeniz'de yeni NAVTEX ilanı! Atış yapılacak...

Son dakika gelen habere göre; Türkiye, Doğu Akdeniz'de yeni NAVTEX ilanı yaparak 1-2 Eylül'de bölgede atış eğitiminin yapılacağı bildirildi.

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