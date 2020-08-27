27.08.2020 - 10:20 |
Son dakika... Türkiye'den Doğu Akdeniz'de yeni NAVTEX ilanı! Atış yapılacak...
Türkiye'den son dakika Doğu Akdeniz hamlesi geldi. Yeni, NAVTEX ilan eden Türkiye, 1-2 Eylül'de Doğu Akdeniz'de atış eğitiminin yapılacağı açıklandı.
Son dakika gelen habere göre; Türkiye, Doğu Akdeniz'de yeni NAVTEX ilanı yaparak 1-2 Eylül'de bölgede atış eğitiminin yapılacağı bildirildi.
İstanbul’un göbeğinde dehşet! Hafif ticari araç minik kızı ezip kaçtıİstanbul Beyoğlu’nda süratli bir şekilde sokağa giren hafif ticari aracın sürücüsü, sokakta oynayan 6 yaşındaki kız çocuğunu ezdi. Dehşet anları güvenlik kameralarına yansırken, ağır yaralanan çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis kazadan sonra kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlatırken, çocuğun ise yaşam savaşı verdiği öğrenildi.