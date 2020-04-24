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24.04.2020 - 18:08 | | AA

Son dakika | Türkiye'den Trump'ın 1915 açıklamasına tepki

Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklaması hakkında, "İç siyasi mülahazalarla yapılan bu açıklamanın bizim için hiçbir geçerliliği yoktur. Açıklamada serdedilen iddiaları reddediyoruz." ifadesini kullandı.

Son dakika | Türkiye'den Trump'ın 1915 açıklamasına tepki

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın 1915 olaylarına ilişkin bugünkü açıklamasının, Ermenilerin dogma haline getirmeye çalıştıkları subjektif anlatıyı temel aldığı bildirildi.

Açıklamada, "İç siyasi mülahazalarla yapılan bu açıklamanın bizim için hiçbir geçerliliği yoktur. Açıklamada serdedilen iddiaları reddediyoruz." ifadesine yer verildi.

Trump'ın açıklamasında, aynı dönemde Ermeni isyancılarca katledilen 500 binden fazla Müslüman'ın acılarının ısrarla görmezden gelindiğini müşahede edildiği vurgulanan açıklamada, adalet ve hakkaniyetten yoksun bu anlayışın artık değişmesi gerekliliğinin altı çizildi.

Açıklamada, Türkiye'nin 1915 olayları konusunda "Ortak Tarih Komisyonu" kurulması önerisinin halen geçerli olduğuna işaret edilerek şunlar kaydedildi:

"Bu Komisyon kurulduğu takdirde gerçeklerin gün yüzüne çıkacağına inanıyoruz. Bu öneriyi gündemden düşürmeye yeltenenler ise 1915 olaylarındaki sorumluluklarını unutturmak isteyen radikal Ermenilerdir. ABD yönetimi, artık bu gerçeği görmeli ve ona göre hareket etmelidir. Bu vesileyle Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılış sürecinde hayatını kaybeden Müslüman, Hristiyan, Yahudi tüm sivil Osmanlı milletlerini saygıyla anıyoruz."

Son dakika | Türkiyeden Trumpın 1915 açıklamasına tepki

Trump, 1915 olayları için "Büyük Felaket" ifadesini kullandı

ABD Başkanı Trump, Ermeniler tarafından 1915 olaylarının yıl dönümü olarak kabul edilen 24 Nisan'a ilişkin, Ermenice "Büyük Felaket" anlamına gelen "Meds Yeghern" ifadesini kullandı.

Trump, yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün 20. yüzyılın en büyük toplu kıyımlarından olan Meds Yeghern'de acı çekmiş olanların anısını hatırlıyoruz." ifadesine yer verdi.

6 asırlık İnkaya Çınarı, corona virüs sebebiyle yalnız kaldıBursa'da, Uludağ yolu üzerinde bulunan 610 yaşındaki Tarihi İnkaya Çınarı, her yıl yerli ve yabancı binlerce turist tarafından ziyaretçi akınına uğruyor. 37 metre boyu ve 10 metrelik gövdesiyle Osmanlı Devleti'nin simgesi haline gelen 6 asırlık çınarın çevresi ise, koronavirüs salgını sebebiyle sessiz kaldı.Bursa'nın simge çınarlarının başında gelen 610 yaşındaki "Tarihi İnkaya Çınarı", her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti gölgesinde ağırlıyor. Gösterişli gövdesi ve dört bir yana uzanan kollarıyla her yıl binlerce kişiyi gölgesinde ağırlayan tarihi çınar, adını aldığı mahalle sakinlerinin de geçim kapısı görevini üstleniyor. Osmanlı Devleti'nin kurulduğu dönemde, devletin en önemli simgelerinden biri olan ve tarihe tanıklık eden İnkaya Çınarı, koronavirüs sebebiyle yalnız kaldı. 37 metre boyu, 53 metre tepe çapı ve 10 metrelik gövdesiyle tarihe tanıklık eden tarihi çınar, 610 yıldır en sessiz günlerini yaşıyor.
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