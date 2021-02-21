21.02.2021 - 12:57 | | DHA
Son dakika... Türkiye'ye yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla girmeye çalÄ±ÅŸan 16 kiÅŸiyi yakalandÄ±!
Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, Hatayâ€™Ä±n ReyhanlÄ± ve NarlÄ±ca bÃ¶lgelerinde gÃ¶revli hudut birliklerimizde, Suriyeâ€™den Ã¼lkemize yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla girmeye Ã§alÄ±ÅŸan 16 kiÅŸiyi yakaladÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
BakanlÄ±ÄŸÄ±n Twitter hesabÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Hatayâ€™Ä±n ReyhanlÄ± ve NarlÄ±ca bÃ¶lgelerinde gÃ¶revli hudut birliklerimiz, Suriyeâ€™den Ã¼lkemize yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla girmeye Ã§alÄ±ÅŸan 16 kiÅŸiyi yakaladÄ±. YapÄ±lan incelemede, yakalanan ÅŸahÄ±slardan 2â€™sinin Heyet Tahrir el-Åžam (HTÅž), 2'sinin de DEAÅž terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ mensubu olduÄŸu tespit edildi" denildi.
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KaldÄ±rÄ±mda yürürken üzerine yaÅŸlÄ± adam düÅŸtüKAÄžITHANE'de soÄŸuk hava nedeniyle otele yerleÅŸtirilen bir kiÅŸi, sabah saatlerinde otelden kaçmak için pencereye çÄ±ktÄ±. Pencereden düÅŸen yaÅŸlÄ± adam, o sÄ±rada kaldÄ±rÄ±mda yürüyen Yusuf Ä°ÅŸgören'in üzerine düÅŸtü. DüÅŸme anÄ± ise kameralara yansÄ±dÄ±.