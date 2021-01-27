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27.01.2021 - 15:45 |

Son dakika... Türkiye'yi sarsan çifte cinayet! Uğur Biroğlu kabul etti

Gelen son dakika haberine göre; İstanbul’da annesi ile ağabeyini ellerini koli bandıyla bantladıktan sonra bıçaklayarak öldüren Uğur Biroğlu tutuklandı. Şüphelinin ifadesinde annesini ve ağabeyini öldürdüğünü kabul ettiği ancak neden öldürdüğünü söylemediği öğrenildi.

Son dakika... Türkiye'yi sarsan çifte cinayet! Uğur Biroğlu kabul etti

Damla GÜLER / İSTANBUL

İstanbul Eyüpsultan’da 25 Ocak günü 70 yaşındaki annesi Şükran Biroğlu ve 50 yaşındaki Ağabeyi Mesut Biroğlu ile tartışan Uğur Biroğlu iddiaya göre annesi ve ağabeyinin ellerini koli bandıyla bantladı. Sonrasında ise annesi ve ağabeyini bıçaklayarak öldüren Biroğlu cesetlerin başında bir süre bekledikten sonra polise giderek teslim oldu. Teslim olan Biroğlu’nun ifadesinin ardından hemen eve giden ekipler ağabey Mesut Biroğlu’nu elleri arkadan kalorifere bağlanmış şekilde, anne Şükran Biroğlu’nu ise elleri arkadan bağlı yüzüstü yerde yatar şekilde buldu. Yapılan incelemede anne ve oğulun olay yerinde hayatlarını kaybettiği tespit edildi.

CİNAYETİ KABUL ETTİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilen Biroğlu çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından, “üst soyu kasten öldürmek” suçundan tutuklandı. Şüphelinin sorgusunda annesini ve ağabeyini öldürdüğünü kabul ettiği ancak neden öldürdüğünü söylemediği öğrenildi.

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