Son dakika: Tuzla fayına dikkat! İzmir depreminin ardından ünlü profesörden çok önemli uyarı

Geçtiğimiz gün İzmir'de AFAD'ın verilerine göre 6.6 büyüklüğünde yaşanan deprem sonrası uzman isimlerden uyarılar adeta peş peşe geldi. İzmir'i önceden uyaran Prof. Dr. Naci Görür de konuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunan isimler arasınaydı. Uzman isim denizdeki sismik hareketliliğin karada büyük tehdit oluşturduğunu belirtirken Tuzla fayına dikkat çekti. İşte İzmir depremi sonrası uzmanlardan son dakika uyarıları…

İZMİR DEPREMİ SONRASI NACİ GÖRÜR'DEN TUZLA FAYI UYARISI!

İzmir Seferihisar merkezli depremin sonrası şehirde çok sayıda bina hasar alırken öte yandan enkaz altında kalan vatandaşlarımızı kurtarmaya yönelik çalışmalar ise sürüyor. Deprem bölgesi üzerinde değerlendirmelerde bulunan uzman isimler mevcut zeminden dolayı sarsıntının olduğundan çok daha güçlü hissedildiğini ifade etti…

TUZLA FAYINA DİKKAT!

Prof. Dr. Naci Görür:

"Bu olay bir haftadır söylediğimiz olayın tekrarı. İzmir'le ilgili uyarılar yapıldı. Twitter'da İzmir'le ilgili açıklamalar yapmıştım. Pek çok bilim insanı İzmir'de deprem bekliyordu. İzmir'in neotektonik bir yapısı var. Fay sistemi var. Bu en batıda başlar Çeşme'de Gülbahçe'de kuzey doğu doğrultusunda faylar var. Bu deprem büyük ölçüde Tuzla fayının deniz içerisindeki devamında meydana gelmiştir. Bu fay haritasını biliyoruz, bu fayların aktif olduğunu deprem üreteceğini biliyoruz. O zaman bu fayların etki alanlarını inceleyip, bunların verebileceği zararları önceden belirleyebiliriz.

Ne kadar can ve mal kaybının olabileceğini öngörebiliriz. Buna göre önlemler alabiliriz. Bu bölgelerdeki altyapıyı, yapı stoğunu deprem güvenli hale getirecek hazırlıkları deprem olmadan yapıp kentleri deprem dirençli hale getirebiliriz. Bu deprem Tuzla fayı üzerindeyse 25-30 kilometre civarında kırıldı. Ama bu fayın uzunluğu daha fazla.

Tuzla fayı İzmir'in merkezine doğru uzuyor. Bu fay güney batı ucundan kırılmış. Eğer fay uzunluğu 60-70 kilometre ise güney batı ucundan yeni bir deprem meydana gelebilir. Bu fayın yarısı kırıldığına göre bir diğer yarısı da kırılabilir. Stres transferi denen bir kavram var. Bu tip depremler stres transferi olduğu için fayın devamı tehlikeli hale gelir. Yeni bir deprem meydana gelebilir. Diğer faylar da etkilenebilir. Bunun anlamı kısa veya orta vadede diğer depremlerin habercisi olabilir. İzmir birden fazla fay hattının etkilediği bir kent. İzmir'in hızla diğer büyük depremlere hazırlıklı hale gelmesi gerekir."

Hürriyet